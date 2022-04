Laurence MARGARITA

Je permets aux dirigeants et aux managers de faire les bons choix dans les situations importantes pour eux. Je leurs permets de se positionner clairement dans leur environnement pour conduire les changements.



Je facilite la dynamique collective des équipes pour gagner en efficacité et en performance.



Ex- danseuse professionnelle, je pratique des accompagnements tant collectifs qu'individuels où le mouvement est une porte d'entrée. Comprendre par le ressenti intérieur est un chemin court et efficace vers la performance tout en préservant le mieux être.





- Coaching de dirigeants, managers...



- Animation de formations à l'efficacité personnelle, la communication interpersonnelle, management, gestion du temps, gestion du stress, gestion des conflits...



- Facilitation en Intelligence Collective



- Cohésion d'équipe, (Maison de retraite - EHPAD, associations, PME)



- Formation des équipes managériales et suivi des actions misent en place, coaching de dirigeants et manager opérationnel



Je suis fondatrice et co-gérante d'Ixom - spécialisé dans le management, la communication par le conseil, la formation et le coaching.



Mes compétences :

Coaching

Coaching d'équipe

Danse

Communication

Formation