Laurence MARIEN

Depuis 17 ans, je travaille à La Redoute en tant que Conceptrice Rédactrice print et web.

J'ai ainsi travaillé sur différents sujets : le meuble, le linge de maison, les produits techniques, la lingerie... et depuis 4 ans sur le sujet de l'enfant où je participe également aux castings en collaboration avec ma binôme.

Durant toutes ces années, j'ai été amenée à accueillir et à former les nouveaux embauchés, les stagiaires et les freelances sur nos process et nos outils informatiques.

Enfin, je participe activement à l'adaptation des nouveaux outils éditoriaux aux impératifs Redoute.



Mes compétences :

Organisation du travail

Formation professionnelle

Microsoft Word -PowerPoint - Excel

InDesign CS4

Insite