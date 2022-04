Laurence MARIMOT

Dix ans dans une entreprise américaine m’ont permis de développer mes talents de commerciale et de manager. Cette expérience je l’ai exprimée plus tard en tant que consultante dans diverses entreprises. J’intervenais auprès des équipes commerciales et des managers sur des thématiques de cohésion d’équipe et de développement de performance.



Un changement de région et la proposition d’animer des formations où la prise en charge de l’humain est au cœur du dispositif m’ont amené à reprendre des études en Psychologie pour devenir Psychologue du Travail.



Ce sont ces compétences que j’ai exploitées en centre de bilan lors d’une nouvelle mobilité géographique.



Cette expérience m’a conforté dans mes motivations : l’humain et sa singularité au centre de ma prise en charge. C’est pour cela que je me suis formée au métier de coach. A l’issue d’un an de formation j’ai été certifiée. C’est lors de ce cursus que j’ai rencontré Christelle BONDILANGE : notre association s’appuie sur le partage des mêmes valeurs et la volonté d’exprimer notre palette de talents et d’expériences au service de l’individu au cœur de l’entreprise.