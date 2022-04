Laurence MARTIN ARMANGAU

J'ai fondé en 2008 un cabinet de Conseil en ressources humaines orienté à l'international en proposant 4 axes :

assessment individuelles/ d'équipes et 360 ° en 20 langues (avec un outil Talent Q), coaching anglais- français de dirigeants étrangers, Executive search à l'étranger d'experts, managers et dirigeants.



Un bref portrait.



Pendant 12 ans, Editrice de livres professionnels, ayant créé chez Dunod un département d'ouvrages de référence évolutifs : "Les Référentiels Dunod".

Création en 1991 du programme de MBA International à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Ensuite DRH chez Air Liquide, à des postes de DRH international tq DRH Europe Afrique. DRH du Groupe de Lucien Barrière puis DRH Europe Continentale du Groupe Sodexo. DRH du groupe IDEX.

Maîtrise es Sciences Economiques et d’un DEA en Finances..



Mes compétences :

Évaluation des compétences

GPEC