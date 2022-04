Laurence MASSERON

J'accompagne les diplômés du groupe TBS dans leur évolution de carrière, et je les conseille en phase de transition professionnelle.

J'ai développé et je mets en oeuvre une palette de services de dynamique de carrière, accompagnements permettant de faciliter l'employabilité des diplômés.



Formée à l'enneagramme, à l'analyse transactionnelle, à la PNL, la CNV, en philosophie, et théologie, mon talent consiste à accompagner des personnes en phase de transition.

J'aime passionnément mon métier, l'humain, son évolution, le développement de son potentiel, et j'aide à donner du sens aux changements.



Ces services sont proposés à Toulouse, Paris, par téléphone et via skype :

- Entretiens individuels confidentiels, conseils personnalisés, diagnostics de carrière

- Bilans de carrière

- Ateliers collectifs

- Préparation aux entretiens de recrutement

- Conseils en stratégies de recherche d'emploi

- Mises en relations entre les diplômés

- Diffusion d'offres d'emploi spécifiques



Pour me contacter : l.masseron@tbs-education.fr

Site : http://www.tbs-alumni.com





Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement

Conseil

Philosophie

Formation