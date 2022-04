Laurence MASULLI

Jeune diplomée du diplôme de préparatrice en pharmacie à l'IFPS de Nice côte d'azur, je suis actuellement au Canada à Montréal pour perfectionner mon anglais jusqu'au mois de Janvier 2016.



Fort de mes nombreuses expériences en tant que préparatrice en pharmacie tant en officine que en clinique, je possède une excellente capacité d'adaptation.



Enfin, je sais faire preuve d'une grande rigueur et d'une totale autonomie.



Je suis à l'écoute d'opportunités. N'hésitez pas à me contacter via mes coordonnées personnelles





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lgpi

Premium