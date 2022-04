Laurence MAUVY

Gérante de la SARL Un Autre Regard peinture et décors, je mets à votre disposition mes compétences et mon expérience pour créer avec vous un environnement de vie sain et harmonieux.

Vous pouvez retrouver ici http://unautreregardpeinture.blogspot.fr/ quelques exemples de mes travaux.



Mes compétences :

Écologie

Peinture

Rénovation

Tadelakt

Décors peints

Peinture à fresque

Enduits et peintures à la chaux