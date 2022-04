Laurence MAYRAN DE CHAMISSO

MON SITE INTERNET : laurencedechamisso.fr

Responsable et méthodique, j’apporte un support opérationnel aux directions dans l’atteinte de leurs objectifs tout en valorisant le patrimoine humain au cœur d’un projet d’entreprise.

Je suis motivée, impliquée et ne recule pas devant l'effort. Je dispose d'une capacité d'adaptation et d'une aisance relationnelle. Je me suis diversifiée dans différents domaines durant mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Gestion de la formation

Sécurité au travail

Gestion du personnel

Paie

Animation de réunions

Communication interne