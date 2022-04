Laurence MEIER

La réalisation de supports d'informations scientifiques et médicales à destination du grand public, et ce depuis près de 8 ans, me permet de gérer avec aisance, rigueur et efficacité des projets éditoriaux, de leur conception rédactionnelle à leur diffusion en passant par leur mise en œuvre graphique et leur impression.

Compte-tenu de mon rattachement à des Directions de communication, j'ai également une grande expérience dans la réalisation de documents institutionnels tels que les rapports annuels par exemple.



Mes compétences :

Dynamique

Organisée

Force de proposition

Efficace

Rigoureuse

Adaptable

Curieuse

Enthousiaste