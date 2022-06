Laurence MOUCHET

Après 20 ans d’expérience dans la logistique, j’ai changé d’orientation pour devenir Conseillère en Insertion Professionnelle, car ce métier est en accord profond avec mes valeurs.

Aujourd'hui, ma formation et mes premières expériences professionnelles, contribuent à améliorer ma posture et mes compétences. L’objectif étant de faire progresser ma pratique au quotidien, pour accompagner au mieux les personnes et les faire évoluer, tant sur le plan professionnel que personnel.



Mes compétences :

Lean supply chain

Formation professionnelle

Logistique industrielle

Autonomie

Esprit d'analyse

Sens de l'écoute

Organisation

Travail en équipe