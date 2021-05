Dynamique et curieuse de nouveaux savoir faire, je sais mettre à profit mon enthousiasme.



Selon votre domaine d'activité, je ferais le maximum afin de m'adapter et en fonction des compétences demandées, compléter les miennes et apporter mon expérience humaine et professionnelle.



Mieux qu'un CV je suis pour le face à face et la discussion et la recherche d'une collaboration riche et durable.



N'hésitez pas et contactez moi !



Laurence