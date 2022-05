Paulette DOULS

Bénéficiant d'une solide expérience de commerciale dans une PME spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés, j’ai les compétences requises pour assumer les missions de gestion des commandes, de suivi de la clientèle ainsi que celles de la création, du suivi et de la diffusion des divers documents nécessaires à une efficace administration des ventes.

Déterminée et ayant le sens du résultat et des priorités, j’accorde une importance particulière à la satisfaction du client. Patiente, je peux m’adapter à tout type d’interlocuteur et de situation. Ayant un excellent relationnel, je fais aussi preuve de discrétion, de réactivité et d’empathie.

J'ai le profil idéal pour une PME recherchant une collaboratrice polyvalente





Mes compétences :

Microsoft Office

Achats

Négociation