Laurence PÉCAUD

Je m'appelle Laurence, j'ai 57 ans. Je suis maman de 5 enfants et grand-mère de 8 petits-enfants. J'ai toujours été manuelle. Je tricote depuis l'âge de 10 ans. La couture est venue plus tard et, c'est devenu une passion! J'adore tricoter et coudre pour les petits mais aussi pour la déco, la maison, etc... Créer des objets pour faciliter et embellir le quotidien....

Je suis sur ALittleMarket depuis juin 2012. Ma boutique s'appelle nany-made. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants, de la décoration maison. Je suis à l'aise en tricot, crochet, couture mais également avec la mosaïque que je pratique encore de temps en temps pour mon plus grand plaisir!!!