Laurence TOUZE

LES 9 CHOSES QUE VOUS NE DEVRIEZ PAS TOLERER LE MATIN



1 - Un travail que vous détestez.

2 - Négliger votre santé et ne pas prendre soin de vous.

3 - Vivre sans prendre de plaisir et vous amuser.

4 - La peur du changement et de la progression.

5 - Les personnes qui vous rabaissent et ne vous considèrent pas.

6 - L'ignorance, la négativité et le pessimisme.

7 - Un entourage et un environnement vous tirent vers le bas.

8 - Ne pas vivre vos rêves.

9 - Vivre en renonçant à vos valeurs profondes.



