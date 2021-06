Laurent ABÉGUILÉ

Entrepreneur, entreprise CRSI (Conseil Référencement Site Internet) https://www.crsi.fr



Vente en ligne de matériel de jardin :

- agrader le sol pour en recueillir les fruits et légumes https://www.plaisible.com



Accompagne les entreprises dans leur stratégie de présence web.

Propose des formations au référencement (SEO) et audits de l'existant.



Éditeur de portails thématiques :

- sur l'outil de jardin La Grelinette https://www.grelinette.eu/

- disponible aussi version anglaise https://www.broadfork.eu/

- sur la construction de maison écologique http://www.maisoneco.com.

- sur l'organisation et l'animation de mariage http://www.preparationmariage.com.

- sur les envois postaux https://www.prixdutimbre.fr



Mes compétences :

SEO

Marketing

Référencement naturel

Permaculture

Ecommerce