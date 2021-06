Emmanuel GRASSAL

En poste (cf LinkedIn)



Crm :

Direction de projets, implémentation CRM, Études de besoins, rech de partenaires, installation et paramétrages, import et enrichissement de données, recoupement d'information, mise en place de stratégies terrain pour conquête, exploitation, inter connexion avec systèmes existants.



Commerce:

Gestion de grands comptes en domaine high tech en France et international (ang courant), création/mise en place et animation de réseaux de distributeurs spécialisés, définition de stratégies et mise en oeuvre d'actions marketing opérationnel ciblées.



Mes compétences :

Commercial

Navigation

Marketing

Gestion de projet

sharepoint

CRM