Laurent AÏT-CHEIKH

Responsable des procédures d'achats, marchés publics et accords-cadres pour un EPA de 100 salariés. je travaille depuis plus de dix-huit ans dans la gestion des services et fournitures courantes pour les administrations du service public.

J'allie des compétences en droit public (droit des marchés publics et droit administratif) à des compétences rédactionnelles, relationnelles (relations commerciales et diffusion de la culture "achat public" en tant que référent juridique et pédagogique) et un savoir faire en gestion analytique et contrôle de gestion incluant les statistiques appliquées à la gestion prévisionnelle.



Formateur consultant, référencé au CNFPT région "Hauts-de-France".



Anglais opérationnel.



Mes compétences :

Marchés publics

Services généraux