Bonjour,

Diplômé d'un Brevet de Technicien Supérieur en Electrotechnique et ayant assuré la maintenance en électricité et automatisme des sites du Club Med pendant plus d’une année, ainsi que la maintenance des sites France télécom au sein de Dalkia pendant 3 ans, je suis à la recherche d'un poste de technicien électrotechnique.





Mes compétences :

Maintenance

Electrotechnique

Télécommunications