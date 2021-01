Spécialiste UX / UI, mise en place de Design System avec la logique "Atomic Design".

Développement de composants en Vue.js ou Angular.

Développement front-end d'application web et mobile.

Mise en place de "bonnes pratiques" afin de normaliser les process et les développements.

Attentif aux performances des applications (accessibilité, webperf, qualité de code).

Management d'équipe et formateur.