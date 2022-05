Laurent AUTRET

Bonjour et bienvenue sur mon profil « Viadeo » !

Apres 17 ans de carriere militaire, en qualité de Chargé dexploitation et de maintenance d électrotechnique navale puis une réorientation dans le domaine transverse de la maîtrise des risques (QHSE et RP) au sein de la @Marine Nationale,

Jai rejoint en 2015 la Direction Régionale de lEconomie, de lEmploi du Travail et des Solidarités DREETS (EX-DIRECCTE) de la Région des Pays-de-la-Loire sous la tutelle du Ministère de l'Economie et des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique.

J'occupe le poste dauditeur des systèmes dassurance de la qualité des organismes agréés dans le domaine de la métrologie légale, intéressé par la transformation numérique de lEtat et des Entreprises, je souhaite me réorienter dans cette branche en qualité de chef de projet digital et chargé de déploiement.



Jétudie également toutes opportunités dans ce périmètre en lien avec les items suivants:



Audit, Conseil en organisation, QHSE, radioprotection, Numérique..



Le périmètre géographique:



Je cherche à me rapprocher de Saint-Nazaire et de la presquîle Guérandaise.

J'étudie également les propositions en 100% télétravail ou à défaut celles proposant beaucoup d'activité à distance.



Au plaisir déchanger.



Mes compétences :

Audit/Qualité sous référentiel ISO 9001 - ISO 17020.

La Métrologie Légale

La Radioprotection

Environnement

Santé Sécurité au Travail

Électrotechnique navale

PSE1