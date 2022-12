Laurent BACQUET

Fort de 25 années dans tous les domaines du contrôle de gestion, jai construis mon expérience dans des Groupes Internationaux et dans un Centre Hospitalier. Jai développé des outils de contrôle budgétaire, développé de nouveaux KPI et déployé cette culture financière au sein déquipes pluridisciplinaires. Dans un contexte exigeant, jai contribué à des projets de réorganisation industrielle, sociale dans une démarche d'amélioration continue et de culture du changement. Véritable Business Partner, je suis reconnu pour ma capacité dadaptation à des problématiques variées, à la conduite du changement, mon sens de la communication et de lécoute.



Mes compétences :

SAP

SAP BW

Microsoft Excel

Hyperion

Eliot

Cognos Planning

Business Objects

Pack Office

Management

Synthèse

Rigueur

Contrôle de gestion

Respect des engagements

Dynamisme