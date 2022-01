Après avoir obtenu mon diplome en génie électrique et informatique, je me suis lancé dans le milieu profesionnelle chez AEI, en tant que développeur.

J'ai par la suite travaillé à Nevrax en tant qu'administrateur système.

Aujourd'hui je continue dans le domaine des jeux vidéos comme IT Manager chez Arkane Studios. Je suis chargé du bon fonctionnement de nos sites de Lyon & d'Austin