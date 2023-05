Laurent BARRAT

Suite à mes études d'histoire et de marché de l'art, j'ai travaillé dans les domaines de la presse écrite, l'immobilier, l'industrie pharmaceutique et la finance. Chacune de ces expériences m'a fait mûrir professionnellement et m'a permis de me focaliser aujourd'hui sur l'immobilier. Spécialiste de l'immobilier de caractère et de prestige, je collabore avec la Régie Mialon, implantée depuis plusieurs décennies à Clermont-Ferrand, pour laquelle je recherche constamment de nouveaux biens à proposer à la vente dans la capitale régionale et son agglomération. J'apprécie tout particulièrement le travail en mandat de recherche, c'est-à-dire collecter les critères de recherche de mes clients et partir en quête du bien convoité. Ce qui nécessite de prendre le temps nécessaire de bien connaître mes clients avant de comprendre véritablement ce dont ils ont besoin. Dans ce sens, je propose un véritable service à la carte, de l'envoi de dossiers détaillés sur des biens susceptibles de correspondre à mes clients jusqu'à l'accompagnement financier.



