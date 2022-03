Laurent BERTHIER

Chef de projets et Responsable R&D, j’aime prendre en charge les projets de recherche en innovation / rénovation et d’en maitriser les étapes clés.

Les missions qui m’intéressent tout particulièrement, impliquent le pilotage ou la supervision de projets engageant des équipes pluridisciplinaires dans le but de proposer aux clients des produits innovants en stratégie pull / push pour développer le business.

A ce titre, j’apprécie de pouvoir collaborer efficacement avec les services Qualité, Marketing, Achats et comptes clés des réseaux de vente.

Je suis très désireux aujourd’hui de pouvoir apporter mon expertise et mes compétences managériales à une entreprise d’envergure pour y découvrir une nouvelle équipe, faire preuve de créativité dans le cadre du développement de nouveaux produits.