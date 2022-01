Laurent BERTHIER

Pharmacien de formation j'ai réalisé en parallèle de mon cursus initial un master de biochimie structurale et fonctionnelle pour obtenir un PhD bioinformatique à l'Ecole Doctorale Interdisciplinaire Sciences - Santé (EDISS). J'ai effectué mes recherches à Lyon dans le cadre d'une collaboration avec Sanofi Pasteur (qui a financé ma thèse) et l'Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP).



Mes compétences de prédilection vont du Drug Design au Protéine Design à l'aide de méthode bioinformatique (modélisation et simulation in-silico). J'ai également travaillé à l'élaboration d'un algorithme de Deep Learning par Réseau de Neurones Convolutif (RNC) permettant de prédire l'énergie d'interaction d'un complexe protéique. Ceci m'a permis d'acquérir des bases solides et approfondies dans le domaine du Machine Learning.



Je suis convaincu que les techniques de bioinformatiques peuvent être des catalyseurs dans la recherche et le développement de thérapies innovantes (chimiques et biologiques) améliorant ainsi la productivité des phases expérimentales de R&D.