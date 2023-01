Laurent BESNIER

Responsable de développements électroniques, avec des compétences managériales de proximité. Secteur des télécommunications, des réseaux et de l'électronique.



Services aux Clients, dans l'enthousiasme de la satisfaction du client.



Région Pays de Loire en Priorité.

Curieux pour les nouvelles technologies, Ouvert aux secteurs plus traditionnels.



Vous avez un projet de développement ? Envoyez moi une demande de contact !



Mes compétences :

Télécommunications, IP et réseaux IP, VOIP

Expertise technique

Hyperfréquences.

Electronique embarquée et Réseaux de bord.

Linux.

Ingénierie de Projets.

Rédaction de spécifications, Intégration, Validation, Qualification.

Sous-Traitance.

Sureté de Fonctionnement.