Laurent BOUTALBI

Fondateur d'ExSporience qui a pour ambition assumée de révolutionner l'expérience des supporters qui assistent aux matchs dans les lieux diffusant du sport en direct (bars, salles de sports thématiques, stades, etc.)



La plateforme web-mobile Digital Fan Zone est le fruit de nombreux échanges avec les diffuseurs et ayant-droits du monde du sport à l'échelle mondiale, d'une connaissance approfondie des tendances de consommation de contenus sportifs et de l'observation de l'impact du digital sur les espaces accueillant du public.



Cette plateforme web-mobile offre le parfait équilibre entre les concepts de Location Based Entertainment et de phygitalisation en combinant astucieusement interactions des utilisateurs de smartphones présents, affichage sur les écrans TV de l'établissement et connexion au réseau wifi local pour créer une expérience de fan IMMERSIVE, INTERACTIVE, SOCIALE et EN TEMPS REEL.



La Digital Fan Zone représente pour les ayant-droits la possibilité d’engager et fidéliser leurs fans, pour les diffuseurs de maximiser leurs revenus publicitaires et pour les exploitants de générer un chiffre d’affaire additionnel avant, pendant et après les matchs.



Si vous êtes séduit(e) par ce dispositif, éprouvé notamment durant la Coupe du Monde de football 2018, n’hésitez pas à me contacter pour échanger sur votre projet.



A bientôt.