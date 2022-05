Nicolas GUILLEMOT

Fort d'une expérience de 17 dans les nouvelles technologies de l'information, dont 10 ans en référencement, je me suis construit et modelé à l'image de leur évolution au cours de ces années : avec passion, soif de réactivité et de dernières évolutions.

Je dispose aujourd'hui de nombreux atouts pour construire et asseoir la visibilité de marques et d'entreprises sur le web.



Mon parcours, en quelques lignes :

- + de 12 ans en agence digitale (Fi System, Sidlee , Nurun) en tant qu'intégrateur HTML et expert SEO pour des clients grands-comptes

- 2 an et demi en tant que Consultant indépendant (Meta conseil), à accompagner les agences qui ne possèdent pas l'expertise SEO, ainsi que les PME/PMI

- 1 an et demi en tant que dirigeant associé pour jeu-puzzles.com, avec comme tâche de m’occuper de toute la partie E-marketing (SEO, SEM, SMO, eBay, Trustpilot)



Expériences dans la communication corporate (Groupe Danone, Areva, EDF), le luxe et la beauté (Paco Rabanne, L'Oréal Paris, Nina Ricci, Vuitton), l'e-commerce (jeu-puzzles.com, Belambra, le Château de Versailles), le produit B2C (Grand Marnier, Blédina, Kellogg's, Danone, Laboratoire Gallia) et les médias (Radio France).



Compétences principales :

- Stratégie Projet /AO (Stratégie +++ / Estimés +++)

- E-marketing (SEO +++++ / Analytics +++++ / SEM ++++ / Social Media ++++ / )

- Code (HTML ++++ / CSS +++ / CMS +++)

- Editorial en ligne (Rédaction web ++++)

- ecommerce (Magento ++++ / Prestashop +++)

- Management (Projet +++++ / Clientèle ++++ / Equipe ++++)



Qualités : Tout aussi capable de travailler en autonomie qu'en équipe, avec la même rigueur, analyse/synthèse, et détermination.



Contact : meta.conseil.fr@gmail.com / 06 66 97 54 93



Mes compétences :

Référencement naturel

Google webmaster tools

Google analytics

SEM

Social media