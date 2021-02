Laurent CAPIN

Software Architect, facilitator.

Confirmed Project Manager.

Focus on innovation, enterprise solutions, cloud and mobile.



Specialties: C#, ASP.NET, WPF, WCF, WF, EF, Linq, jQuery, Prism, MEF, Silverlight

Design Patterns, Foundation, ALM, BPM, Windows Azure



Mes compétences :

Wcf

Windows Azure

WPF

Silverlight

Entity Framework

.NET

asp.net