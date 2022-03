Laurent CAYRE

Gestionnaire de Parc Informatique pharmacie dans le 83:

* Prise en charge de pannes technique de niveau 2 et intervention sur site ou en télémaintenance en clientèle

* Planification des interventions sur site via tablette

* Gestion des travaux avec les différents corps de métiers et plannification des différentes étapes de transfert de l'informatique tout au long de ceci

* Très bonne connaissance en Linux(useit), Prologue, Windows (de XP à Win8, de NT à 2011) et connaissance de base en MACOS

* Diagnostique et dépannage électronique sur serveur, pc multimédia ou imprimante divers (laser, jet d'encre, matriciel, thermique) de marque OKI, BROTHER ou EPSON et autre appareillage plus spécifique lié à la pharmacie et au commerce (tiroir caisse, lecteur vital, terminaux bancaire, etc...)

* Gestion des affichages déportés de système de publicité ou de vidéo surveillance

* Gestion de la vidéo surveillance IP surtout sur matériel et logiciel AXIS, DLINK ou EBOO

* Gestion des réseaux informatiques (switch, routeur, VPN (pptp ou ipsec) de marque DLINK BINTEC NETASQ ou CISCO

* Gestion terminaux bancaire en partenariat avec AVT AUBAGNE

* Développement de petites application JAVA

* Prévention des pannes et gestion des problèmes infrastructure client (problème électrique, rseau ou téléphonique/adsl)

Maîtrise en Développement Electronique et Informatique dans divers langages c,c++, pascal, java, assembleur php etc...



Maîtrise en électricité TBT BT et HT (installation électrique, téléphonie)

Maîtrise en système automatisé (automate ou robot industriel)



Gestion des système de vidéo ip(AXIS, DLINK en partenaria avec la société TRACOR FRANCE)

Gestion des systèmes d'affichage déporté

Gestion des Terminaux bancaire de la marque Sagem, Ingénico (en partenaria avec la société AVT AUBAGNE)



J'apporte à mes clients mon expertise et ma rigueur ce qui me permet d'offrire à ceux-ci une véritable stabilité dans le fonctionnement de leurs systèmes informatiques. En constante évolution, je continu sans cesse à apprendre et à maitriser de nouveau outils ce qui me permet d'évoluer dans un secteur en constante mutation



Mes compétences :

ELECTRONICIEN

Gestion parc informatique

DEVELLOPEMENT

AUTOMATISME