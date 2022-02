Compétences:



- Gestion de la relation client

- Gestion et développement de portefeuilles clients industriels Grands comptes

- Elaboration de stratégies commerciales

- Réponses aux appels doffres

- Activation de réseaux et mise en place de partenariats

- Développement de relations de confiance durables (internes et clients)



Domaines d'activités:



- Services aux entreprises industrielles

- Environnement, traitements Déchets Industriels Spéciaux

- Gaz industriels

- Produits chimiques