Laurent CHARRUET

Après avoir créé et piloté la démarche expérience client et qualité de vie au travail du centre relation client du Réseau La Poste, ouvert les premiers espaces de coworking sous la marque Nomade.



Mon expérience me permet de comprendre la stratégie d’un nouveau service, de mener une conduite du changement en co-construction et d’accompagnement les collaborateurs par une démarche d’amélioration continue.



Voici mon nouveau défi !

Je viens de rejoindre l’équipe de Ma French Bank.



Mon principal atout ? Savoir mobiliser, fédérer une équipe autour d’un nouveau projet.



Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Audit qualité

Formation

Accompagnement au changement