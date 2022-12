Laurent CHENOUN

J'ai un parcours significatif en France et en Europe du Sud dans des enseignes majeures de la distribution spécialisée. Organisateur, dynamique et communiquant, j'ai un leadership fédérateur et efficace. Enrichi par une expérience réussie dans le e-commerce et maitrisant les essentiels métier du retail, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



Mots Clés :

Retail // E-Commerce // Cross Canal, Omni Canal // Project Management // Web marketing // Marketing opérationnel // transformation digitale// strategie 360 // France & International //Développeur orienté Business // Manager généraliste // polyglotte // leadership // Développeur de talents.



Mes compétences :

Management

Marketing opérationnel

Développeur

Direction de reseau

Expansion

Pilotage d'activité

Leadership

Webmarketing