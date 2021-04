Expert-comptable indépendant, j'ai créé ex-nihilo mon cabinet EN PHASE EC en 2011.

Notre équipe compte aujourd'hui 6 personnes.

Cabinet polyvalent et de proximité, nous intervenons auprès d'une clientèle variée de TPE, artisans, commerçants, professions libérales et aussi d'associations (dont compagnies de spectacle...), de scop et scic.

Auparavant, j'ai eu une premier parcours professionnel dans le conseil et l'accompagnement des créateurs d'entreprises.