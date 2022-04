Laurence FONTAINE

Mon parcours professionnel m'a amené à développer mes compétences dans différents secteurs d'activités, notamment : l'entreprise (ex. C.I.F.B), le milieu associatif (ex. A.D.A.P.E.I 35) et l'administration (ex. Pôle Emploi). D'occuper différents postes de travail, tels que le service du personnel, la comptabilité générale, l'accueil auprès de différents publics et le travail administratif.

Je recherche un poste de gestionnaire paie ou d'adjoint au responsable paie, qui me permettra de consolider et développer un projet professionnel. Forte d'une solide expérience dans la paie, je souhaite mettre à disposition mes compétences et collaborer à de nouvelles tâches et responsabilités.



Mes compétences :

CEGID Paie

Alfa GRH

Sage Accounting Software

Microsoft Word, Excel et Outlook

Ciel Compta et Paie

Lotus Notes

Horoquartz

Hypervision