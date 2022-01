Consultant technique SAP

Consultant SAP BW. Certifié C_TBW60_74 Modeling & data management with BW 7.4

Chef de projet, Directeur de projet

Animation d'une équipe de consultants.

Pilotage équipe back-office Inde et Chine



Mes compétences :

Chef de projet

SAP

Certifié C_TBW60_74 Modeling and Data Management B