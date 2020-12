Laurent DANGOISSE

Depuis 12 ans

Mise en oeuvre de WMS (LM7,LMxt,REFLEX) ; WCS a@sis et TMS T2O et Interne; Migration WMS Magellan, EGO, interne; connaissance Infolog et Speed.

Fusion d'ERP et migration, dont une fusion de 4 ERP en 1; Divalto, Sage.

Démarrage de 7 plates-formes logistiques; gestion WMS multi sites, et relations clients.

Gestion d'un portefeuille client: grand compte.

En poste sur Poitiers



Mes compétences :

Délégation ponctuelle

Formateur

Gestion de projets

Organisation du travail

Informatique

Gestion

Logistique

Wms

Motivation

Dynamisme