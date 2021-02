Laurent DAVID

De formation juridique (droit public droit européen et politiques urbaines), après plusieurs expériences en collectivité locale, dans le secteur associatif et en bureau d'études, j'ai décidé d'enrichir mes compétences en me spécialisant dans le développement durable par une formation "Ingénierie Territoriale et Agenda 21" de l'université d'Aix-Marseille.



Mes expériences professionnelles dans le développement durable m'ont amené à élaborer / mettre en oeuvre / évaluer un Agenda 21, et développer des connaissances professionnelles dans :

- les démarches territoriales de développement durable,

- la RSE,

- la prise en compte du développement durable dans les marchés publics,

- la mise en oeuvre d'une démarche de mobilité durable (plan de déplacement d'administration, plan de déplacement inter-entreprises dans les zones d'activités, pédibus),

- l'économie circulaire,

- la méthodologie pour un Ecoquartier,

- l'éco-responsabilité des organisations.



Mes compétences transversales :

- capacité d’analyse, d’observation, de diagnostic et d'évaluation

- capacité à concevoir des stratégies et à élaborer un plan d’action

- capacité de création et suivi de partenariat, et animation de réseau

- montage de dossier techniques, administratifs et financiers (y compris pour les marchés publics)

- recherche de financement

- management d’une équipe et formation de collaborateurs

- connaissance juridique

- organisation d'événements

- compétence en communication y compris communication orale et écrite en anglais et en espagnol

- compétence linguistique : je suis bilingue en anglais (1 an passé en Ecosse, 6 ans passés aux Etats-Unis) ; j'ai un niveau courant en espagnol (2 ans passés en Argentine) ; j'ai une utilisation professionnelle fréquente de ces langues

- qualité personnelle : grande capacité d'écoute et d'attention, attentif aux détails, rigoureux, disponible et impliqué, aimant le travail en équipe

- compétences techniques : bonne maîtrise de l’outil informatique, du Web, des réseaux sociaux.



Étant d’un naturel enthousiaste, appliqué, loyal et respectueux des valeurs éthiques, avec une profonde conviction pour la prise en compte du développement durable dans les politiques publiques et par les acteurs socio-économiques, j'ai une grande capacité à m’adapter à des environnements évolutifs.



Mes compétences :

Management

Coordination de projet

International

Coopération internationale

Coordination d'équipes

compétence juridique

Collectivités locales

Développement durable

Management d'équipe

Europe

Marchés publics

Gestion de projets

Droit

Environnement

Coordination