Laurent DRECQ

Je suis issu d'une formation technique.

J'ai réalisé le début de ma carrière au sein de sociétés de taille significative où j'ai acquis de l'expérience sur des méthodes de travail structurées dans des grandes fonctions comme le service technique, qualité, production, achats et vente.

Ces expériences diverses m'ont donné une vision globale de l'entreprise et m'ont permis de prendre la responsabilité de direction d'usine de taille moyenne dans différents secteurs d'activités.



L'écoute du marché et de ses clients permet de déterminer la stratégie adaptée et la tactique pour l'atteindre. Ensuite, l'organisation et les Hommes de l'entreprise font ou non la différence.

Les développements du "savoir faire", du "faire faire" et du "faire savoir" sont mes priorités. Ils sont accompagnés par les investissments d'ordre matériel et immatériel.



Je suis pragmatique, organisé et convaincu que le management de type participatif est en général le plus adapté à l'entreprise.



Mes compétences :

Management