Laurent ELLEON

Bonjour



Merci de consulter mon profil.



15 ans dans le secteur banque- assurances dont 5 de management m ont permis d'acquerir de solides capacites d encadrement et de formation des équipes dans la relation client.



Depuis Mars 2015, j'exerce le métier de courtier en crédit immobilier.



N'hésitez pas à me contacter pour étudier les meilleurs offres bancaires en vue d' acquisition ou d'un rachat de créances.



Mon téléphone: 0620646592



Mes compétences :

Banque en ligne

Banque de détail

Assurances

Assureur vie et épargne

Crédit immobilier

Vente à distance

Directeur d'Agence