Laurent FAVRY

Riche d’expériences qui m'ont amenées à suivre le parcours du besoin Client de sa conception à sa livraison, j'ai pu développer mes connaissances de de l'Entreprise.



Les missions assurées m'ont permis d'exercer mes compétences dans l’optimisation du Stock et des Travaux En Cours (entre contraintes Financières et disponibilité Client), ainsi que dans des projets transverses de l'amélioration de l'organisation.



Dynamique, ouvert et adaptable, les différents postes que j'ai occupés ont toujours eu comme lien le contact Humain, la relation CLIENT (interne ou externe).

Avec toujours cette priorité.



Mes compétences :

JDEdwards Suite

Supply Chain

Approvisionnement

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

Négociation

Analyse de données

Reporting

Gestion de la relation client

SAP R/3