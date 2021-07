Laurent GRAPPIN

Mes 15 années d'expérience dans l'administration système m'ont permis d'acquérir une expertise technique sur les plateformes Windows et VMware, les infrastructures matérielles, la sécurité ainsi que la gestion et la réalisation technique des projets. A terme mon objectif est de m'orienter vers des responsabilités d'architecte infrastructure, système et applicatif.



- Réalisation d'audits et préconisation de solutions (architecture, infrastructure, performance et sécurité)

- Conseils et participation technique aux projets d'infrastructure système et sécurité

- Conception, implémentation et documentation d’infrastructures et d’architectures techniques

- Définition et mise en œuvre des politiques de sécurité sur les serveurs et les infrastructures

- Evolution et sécurisation des systèmes et des infrastructures du système d’information

- Expertise technique sur les plateformes Windows et les infrastructures VMware



Mes compétences :

HP Openview Opération et HP Radia Client Automatio

Baie Nas : EMC Celerra, Netapp

Blade Center : HP, IBM, DELL

Tuning et debugging avancé Windows server

Gestion de projet

ITIL

Gestion du changement

Microsoft SQL Server

Stockage SAN : Netapp, EMC, HP MSA

Architecture technique

Citrix

Règles de sécurité Informatique

MSCS Cluster 2003 / 2008R2

VMWare 5.5

Gestion des problèmes

Réseau / TCPIP

Windows Server : 2003, 2008R2, 2012R2

DHCP

Veeam

Active Directory

IIS

DNS

Networker

Cyberark