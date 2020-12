Laurent GRIS

En tant que Responsable Informatique et Infrastructure, je vous propose mes services et mon expérience en m'investissant sur vos projets IT, d'infrastructure, de sécurité, de téléphonie sur IP afin de répondre aux besoins constants d'évolution et d'adaptabilité de votre système d'information.



- Disponibilité et réactivité. Un système d'information est critique, il est nécessaire de veiller à sa haute disponibilité et à son efficience. Il est indispensable de veiller à ce que l'information, vitale et au cœur de toute activité, soit toujours accessible, sécurisée et traçable.

- Pédagogie, être à l'écoute des utilisateurs, comprendre les besoins et les problématiques métiers : telles sont les qualités requises pour s'investir et piloter un système d'information.

- Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, objectivité sont des valeurs nécessaires pour comprendre les enjeux et proposer un système d'information fiable et efficient, à haute disponibilité et adapté aux contraintes daujourdhui : sécurité, résilience et nomadisme.