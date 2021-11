Laurent HUON

J’ai occupé diverses fonctions qui m’ont amenées à connaître parfaitement le fonctionnement d’une plateforme logistique.

En effet, tout au long de mon parcours professionnel, mes responsabilités m’ont permis de développer diverses compétences telles que le management d’équipes diverses (caristes et manutentionnaires), la gestion des mouvements de stock, la gestion informatique des flux produits, les préparations de commandes, la gestion de l’espace de stockage, la gestion de la relation client.

Toutes ces fonctions requièrent qualités relationnelles, rigueur et maîtrise des outils informatiques. Mon évolution dans diverses sociétés de transport et de logistique est venue récompensée mon implication et mon volontarisme.

Avec un souci permanent du travail bien fait, dans des fonctions opérationnelles ou fonctionnelles, j’ai toujours attaché une grande importance aux résultats obtenus, ainsi qu’à la satisfaction du client.



Mes compétences :

Cariste

Gestion d'une équipe

GESTION ET ORGANISATION

Gestion Informatique

Informatique

Inventaires

Organisation

Réalisation

STOCK'

Stockage

CACES 1,3,5 NACELLE 3B

MS Office, SAP, XPR (Eurotrans), Logys (logiciel d

guide file serre file

formation management de proximité

Logistique