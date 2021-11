Laurent HUSSON

Responsable du développement commercial France pour l'activité Ferroviaire (exploitants et équipementiers), matériel roulant et infrastructure, projets neufs et programmes de rénovation.



Etude impacts économiques sur l’éclairage à LED, études d'obsolescence de produits.



matériel roulant:: auxiliaires de commande pour pupitre, commande portes, commutateurs de puissance,projecteurs et fanaux LED, affichage.



infra: rénovation et modernisation des postes contrôle commande (PCC,TCO,TCC,PRG,PRS, tunnels...)







Mes compétences :

Développement commercial

Électromécanique

Gestion de projet

Electrotechnique

Electronique

Négociation contrats

LED

Grands comptes

Contrôle-commande / Signalisation

Systèmes ferroviaires

Vente