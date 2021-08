Motivé par l'humain, mon travail se base sur la confiance et l'échange. A votre écoute, je reste disponible et réactif pour répondre à vos besoins.



Entrepreneur dans l'âme, l'organisation et la gestion sont des passions.



Au plaisir de vous lire, Laurent.



Mes compétences :

Communication

Social

Informatique

Développement personnel

Téléprospection

Logiciel CRM

Gestion de la relation client