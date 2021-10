Nicolas SPANO

Anciennement étudiant à l'École Supérieure d'Informatique (ESI-SUPINFO) et détenteur du titre d’Expert en Informatique et Systèmes d’Information (Niveau I, Bac+5).



Je suis actuellement employé au sein de la société Bull SAS. J'y occupe depuis près d'un an et demi le poste d'ingénieur de développement JEE, domaine dans lequel je souhaite me spécialiser. Intéressé et passionné par toutes les technologies qui composent l'éco-système riche de Java, et du monde open-source en général, je suis en constante veille technologique.



Certifié Oracle Professional Java SE6 Programmer.



Je suis à l'écoute de toute offre de poste en France comme à l'étranger.

Vous pouvez me contacter à cette adresse : nspano.public@gmail.com



Mes compétences :

JAVA

jQuery

Java JEE