Renaud GONTHIER

De nature dynamique et rigoureux, je suis actuellement en poste sur le projet "ETECHPUB" chez Airbus Hélicoptère.



Durant mes années d’étude, je me suis doté d’une solide culture managériale dans le domaine des technologies de l’information (TI).



Mes premières approches avec le monde du travail témoignent de mon intérêt pour les TI, mon expérience dans la gestion et le développement de projet et mes compétences techniques, issues de mes 5 années de faculté, complétées par mes stages et mes années d’alternance, me permettent de réaliser un nombre varié de missions.



Mes compétences :

JBOSS SEAM

TestNG

JBPM

XML/XSLT

CSS

JAVA

Agile Development

Perl

Junit

PHP

Hibernate

Scrum

Tomcat

SAX

SVN

Lucene

Ajax

MERISE

CVS

Agile

Oracle

UML

Jboss

Eclipse

Struts

Primefaces

JSF

RichFaces

Spring Framework

HTML

HTML 5

CSS 3

JQuery

JQuery UI

JavaScript

Akka

Scala

Velocity

Bootstrap

AngularJS

Socket.io

Express

Node.js