Laurent KLEINES

J’ai travaillé neuf ans dans le Groupe CERABATI, fabricant français de carrelages au sein duquel j’ai suivi et largement développer un portefeuille de clients B to B.

J’ai tissé des relations privilégiées avec les acteurs clés du secteur (prescription).

Au cours de ces années, j’ai toujours atteint les objectifs qui m’étaient fixés.



Autonome, rigoureux, organisé et doté de qualités relationnelles j’ai su créer des échanges commerciaux qualitatifs et productifs avec des interlocuteurs exigeants.

J’aimerais aujourd’hui mettre ces compétences au service d'une société.



Mes compétences :

Commercialisation des produits techniques