Thierry SCHIDLER

Chef d'entreprise dans une entreprise familiale de transport de voyageurs, activité créée par mon grand père en 1930, je me suis investi au développement de l'entreprise.



J'ai aussi l'opportunité d'occuper des fonctions dans une institution consulaire, dans des structures socio professionnelles et dans des syndicats professionnels.



J'ai passé le cap des 50 ans il y a peu, mon épouse est Directrice des sports au Conseil Régional de Lorraine et j'ai un fils de 26 ans qui travaille pour un groupe agro alimentaire mondial dans la branche café.



J'habite Metz Métropole.